Ерёмин: с последней игрой в серии «Зенит» — «Химки» закончится и Единая лига ВТБ

Экс-тренер УНИКСа Станислав Ерёмин поделился прогнозами на решающий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором сыграют «Зенит» и «Химки». Специалист также отметил, что победитель этого противостояния не сможет конкурировать с ЦСКА в финале.

«Для „Зенита“ будет многое зависеть от того, как будет чувствовать себя Маркович, насколько тяжела его травма, ведь он из-за неё ушёл с поляны. На сегодняшний день это одна из ключевых фигур для „Зенита“. „Химки“, как мне показалось, в конце матча устали, и „Зенит“ выглядел свежее и мог бы вытащить эту игру. Многое зависит от того, насколько сохранят свежесть к последнему матчу лидеры „Химок“, потому что нагрузка на того же Алексея Шведа огромная. Думаю, что борьба будет равная, предсказать победителя сейчас, наверное, было бы неверно.

Скажу крамольную мысль, но с последней игрой в этой серии закончится, наверное, и чемпионат Единой лиги ВТБ в нынешнем сезоне, потому что сил у этих команд не останется, чтобы побороться с ЦСКА. Да и морально они будут удовлетворены, и веры в то, что они могут победить ЦСКА, будет меньше. Поэтому полуфиналы, как мне кажется, оказались интереснее, чем будет финальная серия", — сказал Ерёмин.