Кириленко: мне нравится календарь ФИБА, болельщики должны чаще видеть сборную

Президент РФБ Андрей Кириленко высказал мнение по поводу конфликта ФИБА и Евролиги из-за календаря проведения отборочных матчей Кубка мира — 2019.



«Очень хочется верить, что ФИБА и Евролига найдут общий язык. Надеюсь, вопрос решится в открытом диалоге, а не в здании суда. Понятно, что страховки игроков от возможного получения травм в расположении сборной должны быть внимательно изучены. Этот вопрос положительно решён в футболе и хоккее – тут не надо ничего выдумывать, нужно просто перенять опыт коллег. В целом мне очень нравится концепция нового календаря ФИБА. Болельщики должны чаще видеть свою сборную, а не один раз в году, как это было в последнее время. Теперь сборная будет играть в родных стенах каждые три месяца. Эти игры будут проходить в разных городах России – безусловно, это положительно скажется на популяризации баскетбола. Игрокам всегда приятно играть за сборную. Иногда нужен перерыв от тренировок в клубе, смена обстановки», – цитируют Кириленко «Известия».