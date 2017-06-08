Огастин: рассчитываю, что ЦСКА обыграет «Химки» в трёх матчах

Форвард ЦСКА Джеймс Огастин рассчитывает на сухую победу своего клуба в финале Единой лиги ВТБ с «Химками». Ранее Огастин выступал за подмосковный клуб.

«Мы хорошо отдохнули за последнюю неделю, хорошо подготовились к финалу. Рассчитываю, что мы сыграем на максимум и, как в полуфинале против „Локомотива“, завершим серию победой в трёх матчах. У меня нет особых чувств в связи со встречей с „Химками“, это мой пятый год в России, и я второй раз буду играть в финале, вот чему я рад. Я играл в „Химках“ четыре сезона и точно знаю, как для клуба важно и принципиально обыграть ЦСКА.

Поэтому, сколько бы сил «Химки» ни оставили в полуфинале, они найдут энергию на финал. Тем более теперь они уже находятся в статусе клуба Евролиги, им есть что доказывать. Уверен, им хочется на хорошей ноте закончить год. Нет, я не болел за «Химки» в полуфинале, но, конечно, рад, что нам не придётся никуда летать, что серия, по сути, пройдёт в Москве", — приводит слова Огастина «Р-Спорт».