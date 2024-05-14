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Инсайдер категорично высказался о планах «Лейкерс» относительно Бронни Джеймса

Инсайдер категорично высказался о планах «Лейкерс» относительно Бронни Джеймса
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Известный инсайдер Брайан Уиндхорст поделился видением относительно будущего лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и его сына Бронни. По словам Уиндхорста, «Лейкерс» задрафтуют сына Леброна, если у них будет такая возможность.

«Я действительно думаю, что Леброн останется в «Лейкерс». И я также добавлю следующее – мне кажется, что, если у «Лейкерс» будет возможность задрафтовать Бронни Джеймса, они это сделают», — сказал Уиндхорст в эфире Get Up.

Леброн выступает в «Лос-Анджелесе» с 2018 года. Вместе с «Лейкерс» он стал чемпионом НБА в 2020 году. Помимо титула с «Лейкерс», завоёвывал чемпионство в 2012 м 2013 годах, когда играл за «Майами Хит», а также – в 2016 году, когда вернулся в «Кливленд Кавальерс».

Леброн Джеймс на дебютном матче Бронни в NCAA:

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