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Названы планы Саши Обрадовича и «Монако» по поводу дальнейшего сотрудничества

Названы планы Саши Обрадовича и «Монако» по поводу дальнейшего сотрудничества
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Главный тренер «Монако» Саша Обрадович заключит новый контракт с командой. Об этом информирует Basket News, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что решение о продолжении сотрудничества было принято перед четвертьфинальной серией плей-офф Евролиги, где игроки «Монако» встречались с турецким «Фенербахче». Действующий контракт специалист с командой действует до 2025 года.

Напомним, четвертьфинальная серии плей-офф Евролиги между «Монако» и «Фенербахче» завершилась в пользу турецкой команды. Счёт в серии был 3-2. Ранее стало известно, что разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс признан самым ценным игроком (MVP) нынешнего сезона Евролиги.

«Фенербахче» в ОТ победил «Монако» в пятом матче 1/4 Евролиги:

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