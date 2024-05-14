Джейлен Браун: никто не может хорошо защищаться против меня

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал своё выступление во втором раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Кливленд Кавальерс». В четвёртом матче, который состоялся накануне, игрок набрал 27 очков, к которым прибавил восемь подборов и отдал одну результативную передачу.

«Я действую агрессивно. Не думаю, что кто-то сможет хорошо защищаться против меня. Я не тороплюсь. Чувствую, что именно этим я и занимался не только в плей-офф, но и на протяжении всего сезона. Так что я просто делаю то, что делаю», — сказал Браун на пресс-конференции.

Изнурительная тренировка Джейлена Брауна:

Ранее сообщалось, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс посетил четвёртый матч между «Кливлендом» и «Бостоном».