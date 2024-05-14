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Макс Страс повторил достижения Леброна и Митчелла в истории «Кливленда»

Макс Страс повторил достижения Леброна и Митчелла в истории «Кливленда»
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Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Макс Страс в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» совершил семь подборов, отдал семь результативных передач и набрал 15 очков, реализовав пять трёхочковых бросков. Как информирует статистический сервис StatMuse, ранее в истории «Кливленда» в матчах плей-офф НБА такое удавалось лишь атакующему защитнику Доновану Митчеллу, который играет сейчас за «Кавальерс», и Леброну Джеймсу, который выступал в команде на протяжении 11 сезонов.

В нынешнем плей-офф Страс к настоящему моменту принял участие в десяти матчах, в которых в среднем набирал 8,7 очка, совершал пять подборов и отдавал 1,9 передач.

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