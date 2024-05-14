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Рейнольдс и Найт высказались о победе УНИКСа в 4-м матче 1/2 финала ЕЛ с «Локо»

Американский центровой УНИКСа Джален Рейнольдс прокомментировал победу, которую его команда одержала в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Игра проходила в Краснодаре и завершилась в пользу подопечных Велимира Перасовича со счётом 85:68 (21:12, 25:18, 21:23, 18:15). Счёт в серии стал равным – 2-2.

«Я ценю поддержку лучших болельщиков в истории баскетбола. Не переставайте верить! Люблю вас всех. Продолжим бороться и побеждать!» — приводит слова Рейнольдса пресс-служба УНИКСа.

Также комментарий о победе казанцев дал американский разыгрывающий Маркос Найт.

«Вся команда вчера сыграла великолепно, мы все отлично поработали. Однако сейчас важно оставаться сосредоточенными», — сказал Найт.

Отметим, что Рейнольдс в четвёртом матче с «Локомотивом-Кубань» набрал 18 очков, а в активе Найта было 11 очков.