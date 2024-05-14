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Главный тренер «Партизана» Обрадович отреагировал на оскорбления фанатов «Црвены Звезды»

Главный тренер «Партизана» Обрадович отреагировал на оскорбления фанатов «Црвены Звезды»
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Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович прокомментировал оскорбления фанатов в свой адрес, которые он получал во время первого матча финальной серии Адриатической лиги с клубом «Црвена Звезда». Игра закончилась со счётом 85:82 в пользу «Црвены Звезды».

«Я не могу сказать ничего нового. Оскорбления были на протяжении всего матча. Я к этому привык. Мы должны концентрироваться на нашей игре. Но вообще здорово, когда видишь такое большое количество фанатов. Это была необыкновенная игра, и детали решили её исход. Поздравляю «Црвену Звезду». Я доволен и горжусь тем, как выглядела моя команда. Это я и сказал парням в раздевалке. Второй матч будет другим», — приводит слова Обрадовича Mozzart Sport.

Евролига. «Монако» — «Бавария»:

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