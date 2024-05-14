Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лидер «Басконии» Маркус Ховард определился с местом продолжения карьеры

Лидер «Басконии» Маркус Ховард определился с местом продолжения карьеры
Комментарии

Защитник «Басконии» Маркус Ховард заключил новый контракт с командой. Как информирует пресс-служба испанского клуба, новое соглашение будет действовать до 2028 года.

Напомним, в четвертьфинальной серии нынешнего сезона Евролиги «Баскония» встречалась с мадридским «Реалом» и уступила ему в трёх матчах (0-3 в серии). Ховард в этих встречах в среднем набрал 18,7 очка, совершил один подбор и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Маркус присоединится к сборной Пуэрто-Рико и сможет принять участие в олимпийском квалификационном турнире. Ранее Ховард представлял сборную США на международных юношеских соревнованиях.

«Реал» в третий раз победил «Басконию» и вышел в «Финал четырёх»:

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Материалы по теме
Исторический провал «Басконии». Шикарно играла в Евролиге, но опозорилась на родине
Исторический провал «Басконии». Шикарно играла в Евролиге, но опозорилась на родине
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android