Лидер «Басконии» Маркус Ховард определился с местом продолжения карьеры

Защитник «Басконии» Маркус Ховард заключил новый контракт с командой. Как информирует пресс-служба испанского клуба, новое соглашение будет действовать до 2028 года.

Напомним, в четвертьфинальной серии нынешнего сезона Евролиги «Баскония» встречалась с мадридским «Реалом» и уступила ему в трёх матчах (0-3 в серии). Ховард в этих встречах в среднем набрал 18,7 очка, совершил один подбор и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Маркус присоединится к сборной Пуэрто-Рико и сможет принять участие в олимпийском квалификационном турнире. Ранее Ховард представлял сборную США на международных юношеских соревнованиях.

«Реал» в третий раз победил «Басконию» и вышел в «Финал четырёх»:

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