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Майк Джеймс признан MVP Евролиги сезона-2023/2024

Майк Джеймс признан MVP Евролиги сезона-2023/2024
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Американский защитник «Монако» Майк Джеймс признан самым ценным игроком (MVP) нынешнего сезона Евролиги. Об этом информирует пресс-служба турнира. В нынешнем сезоне Джеймс в среднем набирал 17,9 очка за игру, реализуя 37,2% трёхочковых бросков, а также совершал 4,1 подбора и отдавал 5,1 передачи. Майк выступает за «Монако» с 2021 года.

Фото: Пресс-служба Евролиги

В четвертьфинале Евролиги игроки «Монако» встречались с «Фенербахче», которому уступили в серии со счётом 2-3.

Напомним, в 28-м туре Евролиги Джеймс установил рекорд лиги по набранным очкам. В настоящий момент в его активе 4623 очка.

«Фенербахче» в ОТ победил «Монако» в пятом матче 1/4 Евролиги:

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Ранее о Джеймсе высказался именитый баскетбольный комментатор Владимир Гомельский.

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