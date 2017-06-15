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«Маккаби» рассчитывает подписать контракт с Блаттом в ближайшее время

15 июня 2017, четверг. 14:27. Баскетбол

Руководство «Маккаби» из Тель-Авива в ближайшее время рассчитывает подписать контракт с Дэвидом Блатом, который займёт пост главного тренера команды, информирует Eurohoops.

Блатт прилетит в Израиль 15 июня. Клуб хочет не только согласовать все условия сделки, но и официально подписать соглашение с 58-летним специалистом. Сообщается, что «Маккаби» согласился почти на все требования Дэвида, включая возвращение Гая Гудеса на пост ассистента.

Последним местом работы Дэвида стала турецкая «Дарушшафака», которую он решил покинуть по окончании сезона-2016/17.

Блатт: ни «Химки», ни ЦСКА в переговоры со мной не вступали
Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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БК Маккаби Дэвид Блатт
Новости. Баскетбол
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