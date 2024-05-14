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Чет Холмгрен достиг статистических показателей в НБА, покорявшихся лишь трём игрокам

Чет Холмгрен достиг статистических показателей в НБА, покорявшихся лишь трём игрокам
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Тяжёлый форвард клуба «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен стал четвёртым новичком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который набирал 120+ очков, совершал 60+ подборов и делал 20+ блок-шотов в своих первых восьми матчах в плей-офф. Об этом информирует пресс-служба лиги. До Холмгрена подобных статистических показателей удавалось добиваться лишь Дэвиду Робинсону, Алонзо Моурнингу и Тиму Дункану.

Напомним, «Оклахома» во втором раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации встречается с «Даллас Маверикс». После четырёх игр счёт в серии ничейный – 2-2. Следующий матч между командами состоится 16 мая. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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