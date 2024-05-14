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Прогнозируемый топ-5 пик драфта НБА – 2024 Никола Топич получил повторную травму колена

Прогнозируемый топ-5 пик драфта НБА – 2024 Никола Топич получил повторную травму колена
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18-летний игрок «Црвены Звезды» Никола Топич получил травму колена во время первого матча финальной серии Адриатической лиги с «Партизаном». Из-за повреждения баскетболист был вынужден покинуть паркет. Топич уходил в сопровождении медицинского персонала.

Как информирует Basket News, в скором времени Никола пройдёт МРТ с целью определения серьёзности травмы. Отметим, что в январе этого года Топич уже повреждал колено, из-за чего пропустил значительную часть сезона.

Сама встреча закончилась со счётом 85:82 в пользу «Црвены Звезды».

Напомним, Никола начал нынешний сезон в составе «Мега Баскет», после чего перешёл в белградский клуб в декабре 2023 года. 18-летний игрок будет принимать участие в драфте 2024 года, где, по мнению разных экспертов, он будет выбран в первой пятёрке.

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