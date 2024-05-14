Леброн посетил матч «Кливленда» и «Бостона», взяв с собой вино и кофе

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс посетил матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в рамках которого «Кливленд Кавальерс» принимал «Бостон Селтикс». Во время трансляции зрители обратили внимание на несколько бутылок, которые были под сиденьем Джеймса. Оказалось, что Леброн принёс с собой вино, воду и стаканчик кофе.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, матч закончился в пользу «Бостона» со счётом 109:102. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Селтикс».

Леброн начинал профессиональную карьеру в «Кливленде». С этой командой он стал чемпионом НБА в 2016 году. В общей сложности в «Кавальерс» Джеймс выступал в течение 11 сезонов.

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