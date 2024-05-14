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Леброн посетил матч «Кливленда» и «Бостона», взяв с собой вино и кофе

Леброн посетил матч «Кливленда» и «Бостона», взяв с собой вино и кофе
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс посетил матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в рамках которого «Кливленд Кавальерс» принимал «Бостон Селтикс». Во время трансляции зрители обратили внимание на несколько бутылок, которые были под сиденьем Джеймса. Оказалось, что Леброн принёс с собой вино, воду и стаканчик кофе.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 мая 2024, вторник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
102 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 30, ЛеВерт - 19, Мобли - 19, Страс - 15, Меррилл - 7, Томпсон - 4, Ньянг - 3, Уэйд - 3, Окоро - 2, Моррис, Джонс, Аллен, Митчелл
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Браун - 27, Холидэй - 16, Притчард - 11, Корнет - 9, Хорфорд - 6, Уайт - 5, Хозер - 2, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк, Кета

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, матч закончился в пользу «Бостона» со счётом 109:102. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Селтикс».

Леброн начинал профессиональную карьеру в «Кливленде». С этой командой он стал чемпионом НБА в 2016 году. В общей сложности в «Кавальерс» Джеймс выступал в течение 11 сезонов.

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