Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер рассказал, сколько сезонов в НБА будет ещё играть Леброн

Инсайдер рассказал, сколько сезонов в НБА будет ещё играть Леброн
Комментарии

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания высказался о будущем лёгкого форварда Леброна Джеймса в НБА. В настоящий момент Леброну 39 лет.

«В лиге ожидают, что Леброн будет играть ещё на протяжении двух сезонов. Кроме того, не стоит забывать, что Матч всех звёзд в сезоне-2025/2026 пройдёт в Лос-Анджелесе», — сказал Чарания в эфире PatMcAfeeShow.

Напомним, в последний раз Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации проходил в Лос-Анджелесе в 2018 году.

Леброн выступает в «Лос-Анджелесе» с 2018 года. Вместе с «Лейкерс» он стал чемпионом НБА в 2020 году. Помимо титула с «Лейкерс», завоёвывал чемпионство в 2012 и 2013 годах, когда играл за «Майами Хит», а также – в 2016-м, когда вернулся в «Кливленд Кавальерс».

Главные новости дня:

Материалы по теме
Бронни Джеймс реализовал 12 подряд трёхочковых бросков во время драфт-комбайна НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android