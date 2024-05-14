Инсайдер рассказал, сколько сезонов в НБА будет ещё играть Леброн

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания высказался о будущем лёгкого форварда Леброна Джеймса в НБА. В настоящий момент Леброну 39 лет.

«В лиге ожидают, что Леброн будет играть ещё на протяжении двух сезонов. Кроме того, не стоит забывать, что Матч всех звёзд в сезоне-2025/2026 пройдёт в Лос-Анджелесе», — сказал Чарания в эфире PatMcAfeeShow.

Напомним, в последний раз Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации проходил в Лос-Анджелесе в 2018 году.

Леброн выступает в «Лос-Анджелесе» с 2018 года. Вместе с «Лейкерс» он стал чемпионом НБА в 2020 году. Помимо титула с «Лейкерс», завоёвывал чемпионство в 2012 и 2013 годах, когда играл за «Майами Хит», а также – в 2016-м, когда вернулся в «Кливленд Кавальерс».

Главные новости дня: