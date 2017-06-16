В Окленде состоялся чемпионский парад «Голден Стэйт»

В калифорнийском городе Окленд состоялся чемпионский парад победителей НБА сезона-2016/2017 «Голден Стэйт Уорриорз». Акция прошла по тому же маршруту, что и аналогичное шествие в 2015 году.

Игроки и главный тренер команды Стив Керр проехались по улицам города с трофеем, традиционно вручаемым чемпионам НБА — кубком Ларри О’Брайена. Отметим, что в этом году «Голден Стэйт» завоевал свой пятый в истории чемпионский титул, в финальной серии плей-офф калифорнийский клуб сломил сопротивление «Кливленд Кавальерс».

Яркие кадры празднования можно увидеть на официальной странице «Голден Стэйт Уорриорз» в «Твиттере».