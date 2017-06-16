«Зенит» объявил о смене руководителя команды и уходе спортивного директора

Новым руководителем баскетбольной команды «Зенит» назначен Игорь Оноков, который сменил на этом посту Ольгу Антонову, сообщает пресс-служба петербургского клуба. Клуб также покинул спортивный директор Андрей Спиридонов.



Оноков родился 28 февраля 1958 года в Ленинграде, в 1986-м закончил Ленинградский институт авиационного приборостроения. Занимался научной деятельностью в Ленинградском центре научно-технической пропаганды, также был научным сотрудником в НИИ телевидения, а затем в Центре специальных информационных исследований в Берлине. С 2002 года назначен почётным консулом Мальты, имеет докторскую степень педагогических наук. Начал заниматься баскетболом в школьном возрасте, играл за школьные сборные Хабаровска и Приморского края, а с десятого класса – за сборную Ленинграда. В течение последних 10 лет входил в исполком РФБ и в настоящий момент возглавляет контрольно-ревизионную комиссию федерации. Также является президентом Фонда развития баскетбола им. В. Кондрашина и А. Белова.