«Маккаби» хочет выкупить Райса у «Барселоны»

Израильский «Маккаби» хочет выкупить атакующего защитника Тайриза Райса у испанской «Барселоны». Представители тель-авивского клуба уже встретились с генеральным менеджером каталонцев Родриго де ла Фуэнте, сообщает инсайдер Дэвид Пик.

Райс выступал за «Маккаби» в сезоне-2013/14 и помог клубу выиграть Евролигу. Затем он провёл два сезона в составе подмосковных «Химок», а летом 2016 года перешёл в «Барселону». В прошедшем сезоне Евролиги Райс набирал в среднем по 13,0 очка и 4,9 передачи за игру. Его контракт с испанским клубом действует до лета 2018 года.