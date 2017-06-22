Лешковцева: сборная России прибавляла от матча к матчу, и вот результат

Защитник сборной России Анна Лешковцева прокомментировала победу на чемпионате мира по баскетболу 3х3.



«Я счастлива. Спасибо болельщикам, моей семье и мужу. Он ездит с нами на соревнования, поддерживает на каждой игре, он наш талисман. Мы изначально настраивались на максимальный результат, с 2014 года ждали возможности получить ещё один шанс побороться за титул (тогда россиянки стали серебряными призёрками мирового первенства. — Прим. ред.). Знали, что способны на большее. Прибавляли от матча к матчу, и вот результат.



Насколько сложно далась победа в решающем поединке с Венгрией? Девчонки молодцы, боролись до последнего. Первую половину матча они провели достойно, держались. Потом, может быть, устали. А может мы своим напором их дожали. Они немного отступили, а мы воспользовались шансом и выиграли.



Не осталось ли у меня обиды из-за того, что я не пробилась в состав основной сборной? Конечно, мне хотелось сыграть на Евробаскете. Но, как известно, что ни делается – всё к лучшему. Сейчас я абсолютно счастлива. Могу только поблагодарить руководство команды, что дали мне шанс проявить себя», – сказала Лешковцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ринатом Салахетдиновым.



Полное интервью с Анной Лешковцевой будет опубликовано на «Чемпионате» 22 июня в 11:30.

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