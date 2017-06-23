«Гвозди» Хайнса и Миннерата – в лучших данках Лиги ВТБ сезона-2016/17

Официальный сайт Единой лиги ВТБ представил ролик, посвящённый лучшим данкам в матчах сезона-2016/17. Среди них оказались роскошные броски сверху центрового ЦСКА Кайла Хайнса, мощного форварда «Автодора» Ника Миннерата, разыгрывающего «Химок» Вячеслава Зайцева, атакующего защитника «Енисея» Энтони Хиллиарда, разыгрывающего «Автодора» Джоша Адамса, мощного форварда «Нижнего Новгорода»Петра Губанова и лёгкого форварда «Локомотива-Кубань» Марди Коллинса.
Видео доступно на официальном канале лиги на сервисе YouTube.