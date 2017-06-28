Чемпиона НБА Барнса приговорили к 10 дням общественных работ

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс был приговорён к 10 дням общественных работ за избиение женщины в одном из ночных клубов Нью-Йорка, сообщает Vibe.



Инцидент произошёл 4 декабря 2016 года, когда спортсмен спортсмен нанёс женщине телесные повреждения. При этом баскетболист признал себя виновным.



На тот момент Барнс являлся игроком «Сакраменто Кингз», но был отчислен из клуба и в марте перебрался в «Голден Стэйт», с которым завоевал чемпионский перстень НБА. За «Уорриорз» он провёл 20 матчей, в которых в среднем набирал по 5,7 очка, делал по 4,6 подбора, и отдавал по 2,3 передачи.