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«Филадельфия» договорилась с Амиром Джонсоном об однолетнем контракте в $ 11 млн

2 июля 2017, воскресенье. 09:56. Баскетбол

«Филадельфия Сиксерс» договорился с мощным форвардом Амиром Джонсоном об однолетнем контракте на $ 11 млн, сообщает ESPN.

Последние два года 30-летний Джонсон провёл в «Бостон Селтикс». В минувшем сезоне он набирал по 6,5 очка, совершал по 4,6 подбора за 20 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 2,6 очка и 2,1 подбора за 10 минут в плей-офф.

Ранее «Филадельфия» согласовала однолетний контракт на $ 23 млн с атакующим защитником Джей Джеем Редиком и отказалась продлевать договор с атакующим защитником Джеральдом Хендерсоном.

Редик подписал годичное соглашение с «Филадельфией» на $ 23 млн
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Теги
Филадельфия Сиксерс Амир Джонсон
Новости. Баскетбол
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