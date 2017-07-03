В «Лейкерс» видят в Рондо потенциального ментора для Болла

По информации LA Times, у разыгрывающего Рэджона Рондо и «Лейкерс» взаимный интерес. 2 июля после открытия рынка свободных агентов представитель Рондо начал переговоры с клубом из Калифорнии. В «Лейкерс» видят Рондо кандидатом на однолетний контракт, считая его потенциальным ментором для новичка команды Лонзо Болла.



Рондо в минувшем регулярном чемпионате представлял «Чикаго Буллз». Разыгрывающий набирал по 7,8 очка, отдавал по 6,7 передачи, собирал по 5,1 подбора и совершал по 1,4 перехвата за 26,7 минуты в среднем за матч.