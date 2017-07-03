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В «Лейкерс» видят в Рондо потенциального ментора для Болла

3 июля 2017, понедельник. 16:53. Баскетбол

По информации LA Times, у разыгрывающего Рэджона Рондо и «Лейкерс» взаимный интерес. 2 июля после открытия рынка свободных агентов представитель Рондо начал переговоры с клубом из Калифорнии. В «Лейкерс» видят Рондо кандидатом на однолетний контракт, считая его потенциальным ментором для новичка команды Лонзо Болла.

Рондо в минувшем регулярном чемпионате представлял «Чикаго Буллз». Разыгрывающий набирал по 7,8 очка, отдавал по 6,7 передачи, собирал по 5,1 подбора и совершал по 1,4 перехвата за 26,7 минуты в среднем за матч.

Источник: Los Angeles Times Сообщить об ошибке
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Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болл Рэджон Рондо
Новости. Баскетбол
3 июля 2017, понедельник
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