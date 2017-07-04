Баскетбольный «Зенит» стал самостоятельной структурой

Баскетбольный департамент футбольного клуба «Зенит» преобразован в отдельное юридическое лицо ООО «Баскетбольный клуб «Зенит» и стал дочерним обществом АО ФК «Зенит», такое решение было принято советом директоров.

Генеральным директором баскетбольного клуба стал Игорь Оноков, спортивным директором назначен Андрей Спиридонов, Ольга Антонова станет советником председателя правления ФК «Зенит» – оба функционера работали с командной и тренерским штабом Василия Карасёва с момента основания баскетбольного «Зенита». Основной командой БК «Зенит» продолжит управлять главный тренер Василий Карасёв, сообщает официальный сайт клуба.