Васин: Майга за 4 матча на ЧЕ сыграла 92 минуты. В Евролиге за весь сезон — 60

Бывший главный тренер женской сборной России Александр Васин в эксклюзивном интервью «Чемпионату» прокомментировал выступление молодых игроков 18-летней Марии Вадеевой и 21-летней Жосселины Майги, выходивших в стартовой пятерке российской национальной сборной во всех четырёх матчах Евробаскета.



«Несмотря на выдающуюся статистику в матче против Греции, Мария Вадеева могла бы многое сделать иначе и лучше. Даже на этом фоне у неё есть огромный потенциал, который нужно раскрывать. Я уже не говорю про Жосселину Майгу. Она сыграла 92 минуты за четыре матча на Евробаскете, выходя в стартовой пятёрке, при этом за весь сезон в Евролиге она сыграла 60 минут. И на чемпионате Европы это были решающие минуты. Нельзя сказать, что она опытный игрок. У неё огромный талант, но опыт нужно приобретать. Игрокам нужна вера тренеров и соревновательная практика на высоком уровне», — отметил Васин.

Полную версию интервью с Васиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате».