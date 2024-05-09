Патрик Беверли получил отстранение за бросок мяча в сторону фанатов

Защитник «Милуоки Бакс» Патрик Беверли получил отстранение на четыре матча без выплаты заработной платы. Об этом информирует пресс-служба лиги. Игрока отстранили за инцидент, который произошёл в шестом матче первого раунда плей-офф НБА с клубом «Индиана Пэйсерс» (98:120, 2-4 в серии). Тогда, прямо во время игры, Беверли кинул в зрителей баскетбольный мяч, попав в девушку.

Беверли неоднократно извинялся за эпизод, при этом отмечая, что болельщики на регулярной основе выкрикивали оскорбления в его сторону.

Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА:

Ранее сообщалось, что полиция города Индианаполиса расследует инцидент между Патриком и фанатами. Говорилось, что детективы намерены обратиться к руководству арены, чтобы просмотреть видеозаписи инцидента.