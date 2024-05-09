Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Патрик Беверли получил отстранение за бросок мяча в сторону фанатов

Патрик Беверли получил отстранение за бросок мяча в сторону фанатов
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Милуоки Бакс» Патрик Беверли получил отстранение на четыре матча без выплаты заработной платы. Об этом информирует пресс-служба лиги. Игрока отстранили за инцидент, который произошёл в шестом матче первого раунда плей-офф НБА с клубом «Индиана Пэйсерс» (98:120, 2-4 в серии). Тогда, прямо во время игры, Беверли кинул в зрителей баскетбольный мяч, попав в девушку.

Беверли неоднократно извинялся за эпизод, при этом отмечая, что болельщики на регулярной основе выкрикивали оскорбления в его сторону.

Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА:

Ранее сообщалось, что полиция города Индианаполиса расследует инцидент между Патриком и фанатами. Говорилось, что детективы намерены обратиться к руководству арены, чтобы просмотреть видеозаписи инцидента.

Материалы по теме
Чарания: полиция Индианаполиса расследует инцидент между Патриком Беверли и фанатами
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android