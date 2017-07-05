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Обрадович: Бэбб может закрыть сразу три позиции

5 июля 2017, среда. 19:03. Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал подписание контракта с защитником Крисом Бэббом.

«Крис Бэбб был одним из самых результативных игроков немецкой Бундеслиги. Многие команды Евролиги проявляли к нему интерес, и мы гордимся тем, что смогли заполучить такого игрока. Бэбб обладает отличным броском, у него высокая результативность, он хорошо играет при изоляциях, плотно защищается, к тому же у него прекрасные габариты, благодаря которым он может закрыть сразу три позиции как в защите, так и в нападении», — приводит слова Обрадовича сайт клуба.

Источник: Официальный сайт ПБК "Локомотив-Кубань" Сообщить об ошибке
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ПБК Локомотив-Кубань Саша Обрадович
Новости. Баскетбол
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