Обрадович: Бэбб может закрыть сразу три позиции

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал подписание контракта с защитником Крисом Бэббом.

«Крис Бэбб был одним из самых результативных игроков немецкой Бундеслиги. Многие команды Евролиги проявляли к нему интерес, и мы гордимся тем, что смогли заполучить такого игрока. Бэбб обладает отличным броском, у него высокая результативность, он хорошо играет при изоляциях, плотно защищается, к тому же у него прекрасные габариты, благодаря которым он может закрыть сразу три позиции как в защите, так и в нападении», — приводит слова Обрадовича сайт клуба.