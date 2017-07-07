Мускала подписал с «Атлантой» двухлетнее соглашение на $ 10 млн

Форвард Майк Мускала продолжит выступать за «Атланту Хоукс». 26-летний баскетболист достиг с клубом нового соглашения, по которому он останется в команде из Джорджии ещё на два года и заработает за это время $ 10 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Шэмс Чарания.

Второй год нового контракта включает в себя опцию игрока. Всю свою карьеру в НБА Мускала провёл в составе «Атланты». В минувшем регулярном чемпионате в активе баскетболиста 70 поединков, в которых он набирал в среднем по 6,2 очка, 3,4 подбора и 1,4 передачи. В плей-офф он сыграл в шести матчах, набирая в них по 2,8 очка и 2,7 подбора в среднем.