Огастин покинул ЦСКА

Центровой Джеймс Огастин покинул московский ЦСКА, после того как клуб воспользовался соответствующей опцией контракта. Об этом сообщается на сайте «армейцев».

В минувшем сезоне Огастин принял участие в 31-м матче Единой лиги ВТБ, набирая по 6,7 очка и совершая по 4,4 подбора в среднем за игру. В Евролиге центровой сыграл в 34 матчах, набирая в среднем по 6,0 очка и совершая по 4,5 подбора.

Американский «большой» перешёл в ЦСКА из «Химок» летом 2016 года, подписав двухлетний контракт с возможностью расторжения по инициативе клуба после первого сезона.