«Оклахома» согласовала контракт с Фелтоном

«Оклахома-Сити Тандер» подписала контракт с 33-летним защитником Рэймондом Фелтоном, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Крис Хайнс. Соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Фелтон выступал за «Лос-Анджелес Клипперс». В регулярном чемпионате он провёл 80 поединков, набирая в них в среднем по 6,7 очка, собирая по 2,7 подбора и раздавая по 2,4 передачи.

В плей-офф в активе баскетболиста семь матчей, в которых он набирал по 5,6 очка, совершал по 1,4 подбора и раздавал по 1,4 передачи в среднем.