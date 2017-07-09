Мессина: Теодосич стал более зрелым игроком, он спокойно может играть в НБА

Ассистент главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Этторе Мессина высказал мнение о готовности разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Милоша Теодосича к выступлению в НБА.



«Нынешний Теодосич отличается от того, кем он был несколько сезонов назад. Он стал более зрелым и выиграл в Европе всё, что было возможно. В нападении Милош полностью готов к переходу на новый уровень, а в обороне он действует настолько умно, что способен избежать затруднительных ситуаций. Думаю, что Теодосич спокойно может играть в НБА. Его талант неоспорим», – цитирует Мессину Somos Basket.