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«Динамо» Владивосток стало победителем Суперлиги, переиграв в финале «Химки»

«Динамо» Владивосток стало победителем Суперлиги, переиграв в финале «Химки»
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Сегодня, 13 мая, во Владивостоке на арене «Олимпиец» состоялся четвёртый матч финальной серии Суперлиги между местным «Динамо» и «Химки». В итоге победу одержали хозяева со счётом 84:79 и выиграли чемпионство, обыграв подмосковную команду в серии со счётом 3-1.

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Динамо» Даниил Аксёнов. На его счету 36 очков, три подбора и три передачи. Также стоит отметить двух запасных игроков дальневосточной команды — Александра Корчагина (13 очков) и Вячеслава Грачёва (10).

В составе «Химок» лучшим снайпером оказался Александр Мальцев, навбравший 23 очка и семь подборов.

Напомним, владивостокское «Динамо» было создано в 2021 году. Ранее город в баскетбольном плане представляла команда «Спартак-Приморье» — трёхкратный победитель Суперлиги. В 2020 году клуб был расформирован.

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