Объявлена первая символическая сборная Евролиги сезона-2023/2024

Стала известная первая символическая сборная Евролиги сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими баскетболистами сезона.

Первая символическая сборная Евролиги сезона-2023/2024:

Факундо Кампаццо («Реал» Мадрид). Аргентинец впервые за семь сезонов был включён в символическую сборную. 33-летний баскетболист занял второе место по ассистам в лиге (6,5), а также седьмое по перехватам (1,3). В плане результативности Факундо был третьей опцией «Реала» — 11,7 очка в среднем.

Майк Джеймс («Монако»). В нынешнем сезоне Майк стал лучшим снайпером в истории лиги. Джеймс закончил сезон вторым по результативности (17,9) и седьмым по передачам (5,1).

Кендрик Нанн («Панатинаикос»). Американец присоединился к команде только в конце октября, но сразу стал её лидером по результативности — 15,4 очка. В плей-офф этот показатель стал ещё выше — 19,2.

Найджел Хэйс-Дэвис («Фенербахче»). Найджел отметился 50-очковым выступлением в матче с «Альбой», что стало рекордом Евролиги. Хэйс-Дэвис проводил в среднем наибольшее время на паркете среди всех игроков турнира — 31 минуту 42 секунды.

Матиас Лессор («Панатинаикос»). Бигмен является второй опцией клуба (13,7), а также занял восьмое место по подборам (6,2).