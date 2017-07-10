«Кливленд» отказался подписывать контракт с Кроуфордом ради Османа

Руководство «Кливленд Кавальерс» не стало предлагать контракт Джамалу Кроуфордру ради Джеди Османа. «Кавальерс» сообщили 37-летнему Кроуфорду, что не готовы использовать на него всё исключение среднего уровня на $ 5,2 млн в год. В итоге Кроуфорд договорился о двухлетнем контракте с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Кливленд» решил оставить на этот сезон турецкого форварда Джеди Османа. Чтобы сохранить его, клубу нужно заплатить форварду больше, чем $ 816 тыс. минимального контракта новичка, сообщает Cleveland. Прошлый сезон Осман провёл в «Анадолу Эфес».