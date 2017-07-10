Симмонс: я стартовый разыгрывающий

Первый номер прошлогоднего драфта Бен Симмонс намерен в наступающем сезоне играть на позиции разыгрывающего.

«Думаю, меня можно поставить куда угодно. Но я стартовый разыгрывающий», — приводит слова Симмонса ESPN.

Игрок «Филадельфии Сиксерс» рассчитывает сработать на задней линии с Маркеллом Фултцем, номинальным разыгрывающим, которого клуб будет использовать на позиции атакующего защитника.

«Для меня делиться мячом не проблема. Для него тоже, я смотрел его игры», — резюмировал Симмонс.

Отметим, что Фултц был выбран под первым номером на драфте-2017.