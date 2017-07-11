Определились соперники «Автодора» по квалификации Лиги чемпионов

Саратовский «Автодор» узнал соперников по квалификационному раунду Лиги чемпионов, которые определились в ходе жеребьёвки, проходящей в Миесе (Швейцария).

1-й квалификационный раунд:

«Керавнос» (Никосия, Кипр) — «Автодор» (Саратов, Россия)

Первый матч: 19 сентября (вторник) в Никосии.

Ответный матч: 21 сентября (четверг) в Саратове.



2-й квалификационный раунд:

Победитель «Керавнос»/«Автодор» — «Морнар Бар» (Черногория)

Первый матч: 24 сентября (воскресенье) в Саратове.

Ответный матч: 26 сентября (вторник) в Баре.



3-й квалификационный раунд:

Победитель «Керавнос»/«Автодор»/«Морнар Бар» — «Орландина» (Капо-д'Орландо, Италия)

Первый матч: 29 сентября (пятница) в Саратове.

Ответный матч: 2 октября (понедельник) в Капо-д'Орландо.