«Бостон» официально представил Хэйворда в качестве нового игрока

«Бостон Селтикс» официально представил Гордона Хэйворда в качестве нового игрока команд, сообщает сайт клуба. Форвард подписал с «Селтикс» четырёхлетний контракт, по которому заработает $ 128 млн.

В новой команде Хэйворд будет выступать под 20-м номером.

«Говорите ли вы о прошлом, настоящем или будущем команды, „Бостон“ — это что-то особенное. Я не могу дождаться момента, чтобы стать частью этой культуры победителей и присоединиться к моим партнёрам по команде и тренеру Брэду Стивенсу. Надеюсь, вместе мы поможем „Селтикс“ поднять баннер с цифрой 18 ( за всю историю НБА „Бостон“ становился чемпионом НБА 17 раз. — Прим. „Чемпионата“).

В составе «Юты Джаз» 27-летний Хэйворд провёл всю карьеру в НБА. В минувшем сезоне Гордон принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем за игру по 21,9 очка, 5,4 подбора и 3,5 передачи. В плей-офф форвард провёл 11 встреч со средними показателями 24,1 очка, 6,1 подбора и 3,4 передачи.