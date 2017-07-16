Лавар Болл: может ли крупный бренд подписать Лонзо? Это вопрос цены

Лавар Болл, отец новичка «Лейкерс» Лонзо Болла, прокомментировал тот факт, что его сын выходит на паркет в кроссовках разных производителей и отметил, что Лонзо открыт для предложений о сотрудничестве. Его слова приводит ESPN.

«Лонзо даёт сигнал компаниям-производителям обуви о том, что они могли бы получить, оценив ситуацию трезвым умом. Игроки – послы брендов. Без них бренды – пустое место. Может ли крупная компания подписать контракт с сыном? Если цена нас устроит, всё возможно. Big Baller Brand – в гонке брендов. Мы стоим миллиарды долларов», – сказал Болл-старший.

Лонзо Болл принял участие в пяти матчах Летней лиги НБА. В первых двух он появился на паркете в кроссовках собственного бренда, в последующих – в обуви Nike, Adidas и Under Armour.