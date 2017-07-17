Безденежных: Родригес – звезда европейского баскетбола

Вице-президент компании «Норильский Никель» – генерального спонсора ПБК ЦСКА – Елена Безденежных прокомментировала подписание контракта с испанским разыгрывающим Серхио Родригесом. Её слова приводит официальный сайт «армейцев».

«Родригес – звезда европейского баскетбола, один из сильнейших игроков своего амплуа, игрок, завоевавший множество командных и индивидуальных титулов в ходе карьеры. Верим, что он войдёт в число лидеров нашей команды и поможет ей прийти к большим победам», – сказала Безденежных.

31-летний Родригес подписал с ЦСКА контракт по схеме «2+1». Минувший сезон испанец провёл в НБА в составе «Филадельфии».