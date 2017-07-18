Джинобили согласовал новый контракт с «Сан-Антонио»

Аргентинский защитник Ману Джинобили согласовал условия нового контракта с «Сан-Антонио Спёрс», сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски.

Для 39-летнего ветерана следующий чемпионат станет шестнадцатым в составе команды из Техаса. За годы выступлений в «Сан-Антонио» он четырежды выигрывал титул чемпиона, а также три раза принимал участие в Матче всех звёзд.

В минувшем регулярном чемпионате Джинобили провёл 69 поединков, набирая в них по 7,5 очка, 2,3 подбора и 2,7 передачи в среднем. В плей-офф в активе игрока 16 матчей, в которых он собирал коллекцию из 6,6 очка, 2,4 подбора и 2,4 передачи.