Мэджик Джонсон: «Лейкерс» вернулись

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон прокомментировал победу команды в Летней лиге НБА, отметив, что этот успех заложит фундамент для новых побед калифорнийцев.

«Это приятные чувства. Когда мы с Робом Пелинкой взялись за работу, после того как Джинни Басс наняла нас, мы старались совершенствоваться. Мы говорили о вещах, которые приведут нас к правильному пути, говорили о победах и о построении победных традиций.

Они заложены сегодня, благодаря этим молодым парням, которые выиграли Летнюю лигу. Эту философию надо теперь пронести сквозь тренировочный лагерь, выставочные матчи и регулярный чемпионат. «Лейкерс» вернулись", — приводит слова Джонсона The Score.