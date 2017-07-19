Войнаровски: К. Энтони сообщил руководству «Нью-Йорка» о желании покинуть клуб

По информации инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, форвард Кармело Энтони уведомил руководство «Нью-Йорк Никс» о желании начать предстоящий сезон в другой команде.



«Энтони чётко объяснил им свою позицию. Он хочет в «Хьюстон» и не собирается продолжать играть за «Никс». Президент «Нью-Йорка» Стив Миллс не хочет вступать в публичную войну с Кармело. Переговоры могут затянуться до августа или даже сентября. Боссы «Рокетс» готовы к этому, потому что «Нью-Йорк» просто набивает цену», – сообщил Войнаровски.

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