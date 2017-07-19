«Бостон» официально объявил о переходе Бэйнса

«Бостон Селтикс» официально объявил о заключении контракта с центровым Ароном Бэйнсом. Условия сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что Бэйнс подпишет с «Селтикс» однолетний договор и заработает $ 4,3 млн.

Прошлый сезон 30-летний центровой провёл в составе «Детройт Пистонс», где набирал в среднем по 4,9 очка, собирал по 4,4 подбора, отдавал по 0,4 передачи, а также совершал по 0,5 блок-шота и 0,2 перехвата за 15,5 минуты на площадке.

В 2014 году Бэйнс завоевал титул чемпиона НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс».

Фото доступно в "Твиттере".