«Индиана» заключила годичный ветеранский контракт с Уилкинсом

«Индиана Пэйсерс» заключил с лёгким форвардом Дэмьеном Уилкинсом годичный контракт на условиях ветеранского минимума, сообщает Basketball Insiders. Таким образом, зарплата игрока составит $ 2,1 млн.

37-летний Уилкинс провёл в НБА девять сезонов — с 2004 по 2013 год. Последний раз он выходил на площадку в составе «Филадельфии Сиксерс», набирая по 6,4 очка и совершая по 1,7 подбора за 18 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате сезона-2012/13. После этого он выступал в D-лиге, Китае, Пуэрто-Рико и Венесуэле.