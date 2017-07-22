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НБА представила 100 лучших данков сезона-2016/17

22 июля 2017, суббота. 21:31. Баскетбол

Официальный YouTube канал опубликовал ролик, в котором представлены 100 лучших данков минувшего сезона. Пятое место досталось форварду «Кливленда» Ричарду Джефферсону. Четвёртое место за Заком Лавином из «Миннесоты Тимбервулвз», который вколотил эффектный данк через Алексея Лэня.

Третье место у форварда «Кливленда» Леброна Джеймса, забившего с сопротивлением Кевина Дюранта. Вторую строчку занял данк Лари Нэнса-младшего из «Лос-Анджелес Лейкерс», забившего через центрового «Бруклин Нетс» Брука Лопеса.

Первое место у Виктора Оладипо, вколотившего эффектный данк в матче с «Атлантой Хоукс».

Видео с лучшими данками минувшего сезона можно посмотреть на официальном YouTube канале НБА.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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