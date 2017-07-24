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Дэвис: Рондо — прекрасный лидер для меня, Казинса и Холидэя

24 июля 2017, понедельник. 21:14. Баскетбол

Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис поделился радостью от присоединения к команде разыгрывающего Рэджона Рондо.

«Он очень умён. Знает, когда включить парня в игру, когда кому дать бросить. Очень хорошо читает защиту. Его баскетбольный IQ определённо на уровень выше. Некоторым вещам, которые он делает, научить нельзя. Он отлично знает, когда отдать передачу, когда бросить или совершить пик-н-ролл. Рад, что он присоединился к нашей команде.

Он прекрасный лидер для парней вроде меня, Демаркуса и Джру. Когда он сказал, что хочет прийти к нам, это был радостный день. Он определённо может вывести нас на новый уровень", — цитирует Дэвиса сайт клуба.

Источник: Официальный сайт "Нью-Орлеан Пеликанс" Сообщить об ошибке
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Теги
Нью-Орлеан Пеликанс Демаркус Казинс Джру Холидэй Рэджон Рондо Энтони Дэвис
Новости. Баскетбол
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