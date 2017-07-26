Джинобили нашёл сходства между собой и ястребом

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили обнаружил сходства между собой и белоголовым орланом из семейства ястребиных. Поделился этим открытием игрок, которому 28 июля исполнится 40 лет, с помощью своей фотографии рядом с хищной птицей, опубликованной в его микроблоге в «Твиттере». На фото запечатлено, как они смотрят друг на друга в упор.



«Братья по лысине», – прокомментировал фотографию Джинобили.



Посмотреть фотографию можно в официальном микроблоге защитника в социальной сети «Твиттер».