Восстановление С. Карасёва займёт 1,5 месяца

Полное восстановление форварда сборной России и петербургского «Зенита» Сергея Карасёва займёт около полутора месяцев. Восстановительный период баскетболист пройдёт под наблюдением медицинского штата клуба и присоединится к составу уже на первом предсезонном сборе в Сербии, сообщает официальный сайт «Зенита».

Накануне Карасёв перенёс операцию на плечевом суставе после рецидива травмы. Из-за неё форвард вынужден пропустить Евробаскет-2017. Турнир с участием сборной России пройдёт с 31 августа по 17 сентября.