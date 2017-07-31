Игроки женской сборной России U19 рассказали о своих стимулах в финале ЧМ

Баскетболистки женской сборной России в возрасте до 19 лет перед финальным матчем чемпионата мира нарисовали плакат, на котором написали, за что будут биться в решающей игре.

Среди желаний биться за родные города и свою команду выделилась надпись «За еду!».

В финальном матче российская команда обыграла сборную США со счётом 86:82 и завоевала золотые медали. Сборная России первенствовала на чемпионате мира впервые с 1989 года.

Фотография плаката с надписями от игроков сборной доступна в "инстаграме" РФБ.